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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi adliyede

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 3 kişi, gözaltına alındı

02 Şubat 2018 16:59

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 3 kişi, gözaltına alındı. İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu getirileceği ihbarı alan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları otomobildeki 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Arama yapılan evlerde ve araçta çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 6 kişi, adliyeye sevk edildi. 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı ve Çukurca mahallelerinde önceden belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri de katıldı. Narkotik köpeği \'Rona\'nın da kullanıldığı operasyonlarda, baskın yapılan evlerde arama yapıldı. Aramalarda 100 gram sentetik cannabinoid ve metamfetamin ile 3 tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Ö.Ş., G.S. ve Y.K., gözaltına alındı.
3 KİŞİYE KENTE UYUŞTURUCUYLA GELİRKEN GÖZALTI
Öte yandan İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu getirileceği ihbarının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 60 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 120 tabanca fişeği ele geçirildi. Araçta bulunan C.D., E.A.T. ve N.D., gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE 
Kentte yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında, toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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