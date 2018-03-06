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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Gemlik ilçesinde, polis ekiplerinin bir süredir izlediği eve düzenlediği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

06 Mart 2018 16:30

GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Gemlik ilçesinde, polis ekiplerinin bir süredir izlediği eve düzenlediği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükkumla Mahallesi Hizmet Caddesi\'ndeki evi, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine takibe aldı. Ekipler, bir süredir izlediği eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda; silah, bir miktar uyuşturucu ve kesici aletler ele geçirildi. Operasyon kapsamında, evde bulunan E.K. gözaltına alındı.

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