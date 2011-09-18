T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da trafik kazası: 9 yaralı BURSA (A.A)

18 Eylül 2011 10:55

-Bursa'da trafik kazası: 9 yaralı BURSA (A.A) - 18.09.2011 - Bursa'da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir karayolu Küçük Sanayi Metro İstasyonu yakınlarında, İzmir istikametine giden T.D. yönetimindeki 06 AZ 018 plakalı otomobil, E.Y. yönetimindeki 16 K 5171 plakalı otomobile arkadan çarptı. 16 K 5171 plakalı otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan U.B, S.M, S.D, yaralandı. Kazada diğer otomobilin içinde yolcu olarak bulunan S.K. de hafif yaralandı.  Yaralılar, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. -Alkollü sürücü ters yola girdi: 4 yaralı- Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Santral Garaj kavşağında meydana gelen kazada, alkollü olduğu tespit edilen ve İzmir yolu istikametinden gelen 16 LJ 291 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet A. aracın kontrolünü kaybetti ve yolun karşısına geçti. Karşı yönden gelen Cenkan B'nin kullandığı 16 JB 285 plakalı kamyonete çarptı. Cenkan B'nin kullandığı kamyonet takla attı. Sonra Mehmet A, Umut D'nin kullandığı 16 AH 160 plakalı araca çarparak ancak durabildi.  Kazada kamyonetin içerisinde yolcu olarak bulunan Hikmet A, Tolga M. ve Alaattin M. ile 16 AH 160 plakalı otomobilin sürücüsü Umut D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24