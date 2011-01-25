-BURSA'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ ARTTI BURSA (A.A) - 25.01.2011 - Bursa Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre, dolmuş fiyatları uzun hatlarda 1,50 liradan 1,75 liraya, BursaRay hafif raylı sistem hatlarında 1,10 liradan 1,25 liraya, belediye otobüslerinde orta hatlarda 1,45 liradan 1,60 liraya çıkarıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şoförler, Servis Taşımacıları, Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Odalarının fiyat artışı talebi üzerine toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım fiyatlarını yeniden belirledi. Alınan karara göre, Bursa'da toplu ulaşım ücretleri, 1 Şubat Salı tarihinden itibaren zamlı olarak uygulanacak. Yeni tarifeye göre, Bursa'da dolmuşların fiyat tarifesi kısa hatlarda 1,40 liradan 1,60 liraya, uzun hatlarda 1,50 liradan 1,75 liraya çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi (BOİ) otobüsleri ve özel halk otobüslerinde uygulanan bilet tarifesi de kısa hatlarda 1,40 lira yerine 1,50 lira, orta hatlarda 1,45 lira yerine 1,60 lira, uzun hatlarda ise 1,65 lira yerine 1,75 lira olarak uygulanacak. BursaRay hafif raylı sistem hatlarında tam biniş ücretleri 1,10 liradan 1,25 liraya, indirimliler de 0,70 liradan 0,85 liraya yükseltildi. Kısa hatlardaki minibüs ücretleri 1.25 liradan 1.40 liraya, çıkarılırken, doğu hattında çalışan minibüsler, 1,50 lira yerine 1,60 liradan yolcu taşıyacak. İşçi servis taşımacılığı ücretlerinde yapılan değişikliğe göre de 45 yolcu taşıyan otobüsler 100 lira, 25 yolcu kapasiteli otobüsler 70 lira, 18 yolcu kapasiteli otobüsler 60 liraya ve 14 yolcu taşıyabilen minibüsler de 45 liraya servis yapabilecek. Öte yandan entegre bilet sistemine dahil araçlar arasında ilk binişten itibaren 75 dakika içinde aktarma yapılması halinde toplam ücretten tam için 1,00 lira, indirimli için de 0,60 lira aktarma indirimi yapılacak olup, belirtilen sürede yapılacak 2. veya 3. aktarmalarda da aynı aktarma indiriminden yararlanılabilecek.