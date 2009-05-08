Bursa'da tecavüz skandalı

Bursa’da oğlunun kız arkadaşı ile arkadaşının kızına tecavüz ettiği öne sürülen bir kişi tutuklandı.



İddiaya göre, Hocahasan Mahallesi'nde oturan M.K.Ç. (42), bundan 2 yıl kadar önce yolda karşılaştığı oğlunun kız arkadaşı B.B'ye (13) oğlunun evde olduğunu söyleyerek davet ettiği evde tecavüzde bulundu.



Korkarak durumu ailesinden gizlediği 2 yıl boyunca M.K.Ç'nin çeşitli defalar tecavüzüne uğradığı öne sürülen B.B, durumu durumu kız arkadaşı H.K'ya (14) anlattı.



H.K da babasının arkadaşı olan M.K.Ç'nin kendisine de tecavüz ettiğini, bu durumu kimseye anlatamadığını söyledi.



Bu arada M.K.Ç'nin kardeşine ilgisini görerek durumdan şüphelenen B.B'nin ağabeyi, kız kardeşini zorlayarak durumu öğrendi.



Ağabeyin durumu polise bildirmesi üzerine B.B. ve H.K'nin ifadelerine başvuran Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, M.K.Ç'yi gözaltına aldı.



Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. (AA)

