T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bursa'da tecavüz skandalı

Bursa’da oğlunun kız arkadaşı ile arkadaşının kızına tecavüz ettiği öne sürülen bir kişi, kızların olayı anlatmasıyla tutuklandı

08 Mayıs 2009 03:00

Bursa’da oğlunun kız arkadaşı ile arkadaşının kızına tecavüz ettiği öne sürülen bir kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Hocahasan Mahallesi'nde oturan M.K.Ç. (42), bundan 2 yıl kadar önce yolda karşılaştığı oğlunun kız arkadaşı B.B'ye (13) oğlunun evde olduğunu söyleyerek davet ettiği evde tecavüzde bulundu.

Korkarak durumu ailesinden gizlediği 2 yıl boyunca M.K.Ç'nin çeşitli defalar tecavüzüne uğradığı öne sürülen B.B, durumu durumu kız arkadaşı H.K'ya (14) anlattı.

H.K da babasının arkadaşı olan M.K.Ç'nin kendisine de tecavüz ettiğini, bu durumu kimseye anlatamadığını söyledi.

Bu arada M.K.Ç'nin kardeşine ilgisini görerek durumdan şüphelenen B.B'nin ağabeyi, kız kardeşini zorlayarak durumu öğrendi.

Ağabeyin durumu polise bildirmesi üzerine B.B. ve H.K'nin ifadelerine başvuran Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, M.K.Ç'yi gözaltına aldı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24