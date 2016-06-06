Bursa'da Suriyeliler ile mahalleli kavgasında 3 kişi yaralandı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde, Suriyeli grup ile mahalle sakinleri arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan tartışma, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 2’si Suriyeli, 3 kişi yaralandı.



İddiaya göre mahalle sakinlerinden İlker B., seyyar pilav arabasıyla evine doğru ilerlerken, aynı mahallede oturan bir grup Suriyeli ile karşılaştı. Suriyeliler'le, onlara 'yan baktığı' iddia edilen İlker B. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, İlker B., Suriyeliler'in saldırısına uğradı.



DHA'nın haberine göre; sesleri duyarak sokağa gelen İlker B.’nin arkadaşlarıyla, Suriyeliler arasında taşlı- sopalı kavga çıktı. Kavgada, Suriye uyruklu Kamil M. (45), Muhammed S. (24) ile İlker B. (25) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahalle sakinleri, Suriyeliler'in kaldığı evin önünde toplanmaya başlayınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"Suriyeliler huzuru bozuyor"

Polis, Suriyeliler'in yaşadığı evin önünde güvenlik önlemi aldı. Suriyeliler'in huzuru bozduğu öne süren mahalle sakinleri, "Arkadaşımız pilav arabasıyla evine gelirken, 'Yan baktın' diyerek saldırıyorlar. Biz bu mahallede onların hiçbirini istemiyoruz. Bu yaşanan kaçıncı olay, bu tür olayların sonu kesilmeyecek" diye konuştu.