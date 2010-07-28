-BURSA'DA SİLAHLI, BALTALI KAVGA BURSA (A.A) - 28.07.2010 - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, iki aile arasındaki anlaşmazlık yüzünden çıkan balta, silah ve çapaların kullanıldığı kavgada, 1 kişi öldü, 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Ova Azatlı Mahallesi'nde Şubat 2010'da telefon direklerindeki tellerin çalınmasının ardından jandarma ekipleri, şüphe üzerine aynı mahalledeki Şerefiye Küme Evler'de oturan Ahmet K. ve Mehmet M. ile bu kişilerin ailelerinden bazı kişilerin ifadelerine başvurdu. Ailelerin birbirlerini suçlamasıyla tırmanan ve zamanla husumete dönüşen gerginlik, dün davanın görüldüğü Mustafakemalpaşa Adliyesinde de sürdü. İddiaya göre, Ahmet K. beraberindeki bir grup ile Mehmet M'nin evini taşladı. Mehmet M. de av tüfeğiyle grubu dağıtmak için önce havaya, sonra da Ahmet K'ye (60) ateş etti. Ahmet K, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet K'nin beraberindeki grup, bunun üzerine Mehmet M'yi balta, çapa ve taş ile ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale etti. Kavgada, ayrıca Ahmet K'nin ailesinden Necati M, Yıldız M, Bayram Ü, Ramazan A, İlyas K. ile soyadı belirlenemeyen Cemile isimli bir kişiyle diğer aileden Zeki M. ve Selim M. de yaralandı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili Bülent T, Erdoğan K. ve Nuri K'yi gözaltına aldı.