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Yaşam

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı

Bursa düzenlenen "Domino" adlı operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

23 Kasım 2009 02:00

T24 - Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen "Domino" adlı operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından, Bursa'nın 8 ilçesi ile Rize, Artvin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları ve Karadeniz Bölgesi'nde imal ettikleri silahları Bursa'ya getirerek piyasaya sürme hazırlığında oldukları ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 20 adet ruhsatsız tabanca, 253 fişek, 14 tabanca şarjörü, 8 av tüfeği, 2 havalı tüfek, 28 bıçak, süngü, kılıç, 2 tabanca kabzası ve 5 adet kama ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2 ayrı silah imalathanesi bulunduğu, burada yapılan aramalarda da 14 adet tabanca namlusu ile 14 adet tabanca üst kapağı ele geçirildiği bildirildi.

Zanlılar, sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edildi.

Öte yandan Ankara Jandarma Alay Komutanlığı tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen "Şafak" operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlı Kalecik Adliyesi'ne sevk edildi.

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