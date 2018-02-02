T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da şiddetli lodos deniz ulaşımını vurdu

BURSA, (DHA) - MARMARA Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos, Bursa'da yaşamı olumsuz etkilerken, lodos nedeniyle İDO ve BUDO'nun Bursa- İstanbul deniz otobüsü ve feribot seferleri karşılıklı iptal edildi

02 Şubat 2018 19:07

BURSA, (DHA) - MARMARA Bölgesi\'nde etkili olan şiddetli lodos, Bursa\'da yaşamı olumsuz etkilerken, lodos nedeniyle İDO ve BUDO\'nun Bursa- İstanbul deniz otobüsü ve feribot seferleri karşılıklı iptal edildi.
Bursa\'da, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli lodos nedeniyle BUDO ve İDO\'nun Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji yetkilileri, lodosun pazar gününe kadar kentte etkisini sürdüreceğini ve saatteki hızının 80 kilometreye ulaşacağını söyledi. Uludağ\'daki kar kalınlığının da 127 santimetre olarak ölçüldüğünü belirten yetkililer, Uludağ\'da pazar günü kar yağışı beklendiğini kaydetti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA DHAMARMARA BölgesiBursaBUDO BursaBUDOMeteorolojiUludağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24