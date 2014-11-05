Polisten Bursa SGK İl Müdürlüğü'ne baskın

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SGK'da operasyon başlattı. Hürriyet 'in haberine göre bu sabah Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’ne gelen ekipler binada arama yapıyor.

Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi'nde bulunan SGK binasına personelden önce gelen onlarca polis, müdürlüğün ikinci katında bulunan bilgi işlem odasındaki arama ve incelemelerine devam ediyor.

Operasyon hakkında SGK kurum yetkililerinin de detaylı bilgiye sahip olmadığı belirtildi. Operasyonun kurumdaki telefonlara böcek yerleştirilen T.Y isimli personel nedeniyle başlatıldığı, polisinin kurumda varolduğu öne sürülen böcekleri aradığı iddia edildi.