T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisten Bursa SGK İl Müdürlüğü'ne baskın

Polis, Bursa SGK İl Müdürlüğü'ne operasyon düzenlendi. İl müdürlük binasında arama yapılıyor

05 Kasım 2014 12:18

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SGK'da operasyon başlattı. Hürriyet 'in haberine göre bu sabah Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’ne gelen ekipler binada arama yapıyor.

Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi'nde bulunan SGK binasına personelden önce gelen onlarca polis, müdürlüğün ikinci katında bulunan bilgi işlem odasındaki arama ve incelemelerine devam ediyor.

Operasyon hakkında SGK kurum yetkililerinin de detaylı bilgiye sahip olmadığı belirtildi. Operasyonun kurumdaki telefonlara böcek yerleştirilen T.Y isimli personel nedeniyle başlatıldığı, polisinin kurumda varolduğu öne sürülen böcekleri aradığı iddia edildi.

 

ETİKETLER

bursasgkil müdürlüğüoperasyonhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24