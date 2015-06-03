Bursa'da servis araçlarının önüne yatan işçilere gözaltı

Bursa Karacabey’de faaliyet gösteren ve 900 işçinin çalıştığı Nestle Fabrikası'nda Tek Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarıldıkları öne sürülen işçilerin işlerine iadesi amacıyla başlatılan eylemde, servis araçlarının önüne yatan 10 kişi gözaltına alındı. DHA'dan Aydın Fidan'ın haberine göre, Gözaltına alınanlar arasında Tek Gıda-İş Sen dikası Örgütlenme sorumlusu Suat Karlıkaya da bulunuyor. Sendikadan yapılan açıklamada, “Aylardır eylemlerine devam eden üyelerimize yönelik saldırılar art arda devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde de şiddetli saldırı ve müdahale ile karşı karşıya kalan üyelerimiz gözaltına alınmışlardır" denildi.

Geçen temmuz ayında işveren ile Hak-İş’e bağlı Öz Gıda İş Sendikası arasında 6 ay süren toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda uzlaşma sağlanırken, 32 işçi ücretli izne çıkarıldı. Sözleşme sürecindeki davranışları gerekçesiyle bu işçiler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda 23 işçinin işine son verildi. İşverenin daha sonra 9 işçinin geri dönüşüne izin vermesine rağmen işçiler bu teklifi kabul etmeyerek arkadaşlarıyla birlikte 11 ay önce eyleme başladı. İşçiler, eylemi mart ayında haftada 3’er kişilik gruplar halinde açlık grevine dönüştürdü. Son olarak tüm işçilerin bir haftalık açlık grevi ise 22 Mayıs’ta sona erdi.