T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da servis araçlarının önüne yatan işçilere gözaltı

'Aylardır eylemlerine devam eden üyelerimize yönelik saldırılar art arda devam etmektedir'

03 Haziran 2015 15:44

Bursa Karacabey’de faaliyet gösteren ve 900 işçinin çalıştığı Nestle Fabrikası'nda Tek Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarıldıkları öne sürülen işçilerin işlerine iadesi amacıyla başlatılan eylemde, servis araçlarının önüne yatan 10 kişi gözaltına alındı. DHA'dan Aydın Fidan'ın haberine göre, Gözaltına alınanlar arasında Tek Gıda-İş Sen dikası Örgütlenme sorumlusu Suat Karlıkaya da bulunuyor. Sendikadan yapılan açıklamada, “Aylardır eylemlerine devam eden üyelerimize yönelik saldırılar art arda devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde de şiddetli saldırı ve müdahale ile karşı karşıya kalan üyelerimiz gözaltına alınmışlardır" denildi. 

 Geçen temmuz ayında işveren ile Hak-İş’e bağlı Öz Gıda İş Sendikası arasında 6 ay süren toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda uzlaşma sağlanırken, 32 işçi ücretli izne çıkarıldı. Sözleşme sürecindeki davranışları gerekçesiyle bu işçiler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda 23 işçinin işine son verildi. İşverenin daha sonra 9 işçinin geri dönüşüne izin vermesine rağmen işçiler bu teklifi kabul etmeyerek arkadaşlarıyla birlikte 11 ay önce eyleme başladı. İşçiler, eylemi mart ayında haftada 3’er kişilik gruplar halinde açlık grevine dönüştürdü. Son olarak tüm işçilerin bir haftalık açlık grevi ise 22 Mayıs’ta sona erdi.

ETİKETLER

bursanestletek gıda işsendikaişçilerservisaraçlarmüdahaleaçıklamagözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24