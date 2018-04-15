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Yaşam

Bursa'da rehine krizi: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da rehine krizine neden olan kişinin cezaevinden firar ettiği belirtildi

15 Nisan 2018 04:18

Bursa’da, pazarda biri kayınpederi 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup, geldiği kayınpederinin evinde de ev sahibini rehin alan cezaevi firarisi Yakup D. (33), evde yangın çıkardı. Daha sonra pompalı tüfeği rehineye yöneltip dışarı çıkan Yakup D., çevreye ateş açarak polisin bölgeye yaklaşmamasını istedi. Dağdelen, rehin aldığı ev sahibini bacağından vurduktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri saldırgana linç girişiminde bulunan mahalle sakinlerini güçlükle engelledi.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 12. Esen Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Sırameşeler Pazarı'nda pazarcılık yapan kayınpederi Mahmut Çiftçi'nin (50) yanına giden 2 gün önce cezaevinden firar ettiği belirtilen Yakup D. eşi ve çocuğunun nasıl olduğunu sordu. Kayınpederinin sert tepkisiyle karşılaşan Yakup D., pompalı tüfekle ateş ederek kayınpederini ağır yaraladı. Bu sırada pazar tezgahına yakın yerde bulunan Halit Haşmet Müftüler'i (54) de yaralayan Yakup D., elinde silahla kayınpederinin evine geldi. Evde yangın çıkaran Yakup D., elindeki tüfekle çevreye ateş ederek, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin ve evdeki yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin eve yaklaşmasını engelledi.
 

Rehineyi vurdu
 

Evden alevler yükselirken alt katta oturan kayınpederinin ev sahibi Mehmet Macit Mekikçi'yi (66) başına silah dayayıp rehin alan Yakup D., sokağa çıktı ve rehineyi sokakta dolaştırdı. Bir ara yere oturan rehineye pompalı tüfekle ateş ederek sağ bacağından yaralayan Yakup D., polis ekiplerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Mahalle halkı ise 2 saat süren rehine krizinin ardından etkisiz hale getirilen saldırgana linç girişiminde bulundu, ancak polisler güçlükle engel oldu. Yaralı ev sahibi Mekikçi, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
 

Kayınpeder öldü


Saldırgan damadı tarafından pazaryerinde vurulan kayınpeder Mahmut Çiftçi kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralandığı belirlenen Müftüler'in sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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