Bursa'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki plastik geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tesis, kullanılamaz hale geldi.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'ndeki Hurda ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, tesisin büyük bölümünü sardı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye 20 itfaiye aracı ve tanker ile 55 itfaiye eri sevk edildi. Ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında kepçeler ve iş makineleriyle de duvarlar yıkılarak, itfaiye ekiplerine yardımcı olundu. Polis ekipleri ise tesisin bulunduğu caddeyi bir süreliğine trafiğe kapattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tesis, kullanılamaz hale geldi. Bölgede AFAD, itfaiye, AKUT, polis ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)