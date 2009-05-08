Bursa’da PKK operasyonu: 20 gözaltı

Bursa’da DTP’nin gençlik yapılanması olan Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDGM) üyesi olduğu belirlenen 20 kişi, terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla, güvenlik güçlerinin yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ile jandarmanın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri ile Uludağ Üniversitesi Kampüsü’nde bugün saat 05.00 sıralarında gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, DTP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu adları açıklanmayan 20 kişi gözaltına alındı.



Yetkililer, gözaltına alınanların sorgulamalarının sürdüğünü ve gözaltı sayısının artabileceğini belirtti.

