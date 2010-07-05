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Yaşam

Bursa'da otomobil yandı: 5 ölü

05 Temmuz 2010 10:15

T24 - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, köprü korkuluklarına çarpıp devrilerek alev alan otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yanarak can verdi, sürücü ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Dönder yönetimindeki 10 NS 857 plakalı otomobil, Karacabey-Bandırma kara yolu Fevzipaşa köyü mevkisindeki geçitte, köprü korkuluklarına çarparak devrildi.

Sürücü Dönder, alev alan otomobilden güçlükle çıkarken araçta Dönder'in eşi Ayşe (33) ve çocuğu Mustafa Dönder (9) ile yakınları Havva Demirarslan (40), Şeyma Demirarslan (19) ve İbrahim Ulutaş (2), yanarak olay yerinde can verdi.

Ağır yaralanan ve vücudunda yanıklar bulunan Dönder, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildekilerin, Bursa'daki yakınlarının düğününden Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki evlerine döndüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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