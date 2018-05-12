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Bursa'da otomobil takla attı: 2 ölü

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'da, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

12 Mayıs 2018 03:39

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'da, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza akşam saatlerinde, Bursa-İstanbul otobanı Gemlik serbest bölge girişinde meydana geldi. Mehmet Yılmaz (40) yönetimindeki 34 J 7303 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mehmet Yılmaz ve yanında bulunan Murat Yıldız (40) araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni, otomobilden çıkartılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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