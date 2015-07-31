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Yaşam

Bursa'da otomobil iki TIR arasında sıkıştı: 2 ölü

Vatandaşlar: Yolcu otobüsleri için indirme-bindirme peronları yapılmalı

31 Temmuz 2015 20:48

Bursa’da iki TIRarasında sıkışan bir otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Daha önce de aynı yere kaza yaşandığını söyleyen vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

DHA’nın haberine göre; kaza, Bursa- İzmir Karayolu Çevre Yolu batı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında yolcu indiren yolcu otobüsü kontrolsüz yola çıktı. Bunu gören Yılmaz Güney yönetimindeki TIR fren yaparak durdu. Bu sırada arkadan gelen Mustafa Alpaslan yönetimindeki Otomobil önünde duran TIR’a çarptı. Önünde duran araca vuran otomobile de Özdemir Aytekin yönetimindeki TIR çarptı.

Kaza sonrası iki TIR’ın arasında kalan otomobildeki Mustafa Alpaslan ve Zişan Alpaslan feci şekilde yaşamını yitirdi. Sürücü ve yanındaki yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkarmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışması sonucu ölen iki kişinin cesetleri sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarken trafik polisleri kazanın olduğu yerde güvenlik önlemi aldı. Olayı gören vatandaşlar ise kazanın olduğu yerde daha önce de maddi hasarlı ve yaralamalı kaza olduğunu söyledi. Kazaların genelde yolcu indirme ve bindirme yüzünden olduğunu iddia eden vatandaşlar yolcu otobüsleri için indirme-bindirme peronları yapılmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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