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Bursa'da orman yangını (4)

İZNİK'TE TE ORMAN YANGIN ÇIKTI Bursa'da, Mudanya ilçesinin ardından İznik'te orman yangını çıktı

11 Ağustos 2018 17:41

İZNİK\'TE TE ORMAN YANGIN ÇIKTI
Bursa\'da, Mudanya ilçesinin ardından İznik\'te orman yangını çıktı. Bugün saat 13.00 sıralarında kırsal Elbeyli Mahallesi Hesfetli mevkisinden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürülüğü\'ne bağlı ekipler sevk etdildi. Havadan helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdiği çalışmaları Elbeyli\'ye gelerek yerinde takip etti.
Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)

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