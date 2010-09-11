Bursa'da olaylı gece

T24 - Bursasporlu taraftarların, geçen sezon Eskişehir’de iki takım arasında oynanan maç öncesi çıkan olayları protesto etmesi nedeniyle iki grup arasında küfürlü sataşma başladı. Bunun üzerine Eskişehirsporlu taraftarlar, tribünlerinin üzeri fileyle kaplı olmasına karşın söktükleri koltukları fırlatmaya başladı. Fırlatılan koltukların isabet ettiği 3 taraftar ile bir özel güvenlik elemanı yaralandı. Yaralılara, statta bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.



Maç bitiminde de Bursasporlu taraftarların “Eskişehirspor kümeye” diye tezahürat yapması yüzünden tribünler yine gerildi. Eskişehispor taraftarları ve Bursasporlu taraftarlar, fileleri yırtmak istedi. Koltuk parçalarının ve su dolu pet şişelerin havada uçuştuğu olaylar üzerine, polis tribünlere girdi. Güvenlik güçleri, Bursasporlu taraftarları Eskişehirsporlu taraftarların bulunduğu tribünden 50 metre uzağa götürerek araya barikat kurdu. Bursaspor taraftarları polis gözetiminde stattan çıkarken, Eskişehirspor taraftarları önlem olarak uzun süre tribünde bekletildi.