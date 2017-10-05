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Bursa'da okul önlerinde polis denetimi

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, okulların çevrelerinde suç teşkil edecek unsurları önlemek ve okul dağılımlarını güvenli sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde denetim yapılarak şüphelileri sorguladı

05 Ekim 2017 14:22

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, okulların çevrelerinde suç teşkil edecek unsurları önlemek ve okul dağılımlarını güvenli sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde denetim yapılarak şüphelileri sorguladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube ekipleri ile birlikte okul önlerinde ve çevrelerinde denetim  yaptı. Resmi ve sivillerden oluşan ekipler okul çevresinde gezinen ve şüpheli görülen yaklaşık 200 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. Bu kişilerden gözaltına alınan olmadığı belirtildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, tüm okulların çevresindeki önlemlerin eğitim yılı boyunca aksatılmadan sürdürüleceğini kaydetti.

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