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Yaşam

Bursa'da öfkeli kalabalık Roman vatandaşların evlerini taşladı

Roman vatandaşın açtığı ateş sonucunda bir kadının yaralanması üzerine mahalle sakinleri Roman vatandaşların evlerini taşladı

22 Temmuz 2013 13:01

Bursa'da komşusuyla çıkan tartışma sonrası tüfeğiyle ateş açan bir Roman vatandaş, 16 yaşındaki genç kızı göğsünden yaraladı. Olayın ardından akşam saatlerinde biraraya gelen mahalle sakinleri, Romanların oturduğu evleri taşlarken, at arabalarını ateşe verdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle olaylar yatıştırıldı.

Yaşanan olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.

Olay Merkez Osmangazi İlçesi Gümüştepe Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bir Roman vatandaş, komşusu ile yaşadığı tartışma sonrası pompalı tüfekle ateş açtı.

Çıkan saçmalardan biri 16 yaşındaki Beyza K.'nin göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan genç kız tedavisinin ardından taburcu edilirken, akşam saatlerinde toplanan mahalle sakinleri, Romanların oturduğu evlere doğru yürüyüşe geçtiler.

Yaklaşık 500 kişilik grup Romanlara ait bir otomobili ve çok sayıda at arabasını ateşe verirken, evleri taşladı. Çevik kuvvet ekibinin olay yerine gelmesi ve polis tarafından yapılan anonsların ardından olaylar yatışırken, 20 kişi göz altına alındı.

Olay yerine gelen Osmangazi Kaymakamı Osman Taştan, mahalle sakinleriyle görüştü. Kalabalık daha sonra dağılırken, polis ekipleri mahallede önlem almaya devam ediyor.

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