Bursa'da Narko-Tem WhatsApp hattı ile uyuşturucu satıcıları yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan Narko-Tem WhatsApp hattına gelen ihbar üzerine polisin merkez Yıldırım İlçesinde farklı adreslere yaptığı baskınlarda uyuşturucu bulunan H.Ö ve S.S. yakalandı. Bir başka operasyonda ise yeni uyuşturucu ile yakalanan D.K ve E.A. gözaltına alındı.

Bursa Polisi, Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan Narko-Tem WhatsApp hattına gelen ihbar üzerine merkez Yıldırım İlçesinde farklı adreslere baskın yaptı. Yapılan aramalarda evlerinde folyoya sarılmış bonzai, esrar, metamfetamin ve ecstasy ele geçirilen H.Ö ve S.S. gözaltına alındı. Polis yetkilileri, vatandaşlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarla zehir tacirlerine darbe vurulduğunu ve bu tür ihbarların, uyuşturucu ile mücadelede önemine vurgu yaptılar.

Osmangazi ilçesinde yapılan bir başka operasyonda ise \'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak\' suçundan F.A. isimli şüpheli bonzai ile yakalandı. F.A\'nın uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen D.K. da yakalandı. Bu kişinin iş yerinde ve üzerinde yapılan aramada ise bonzai ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.A., \'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak\' suçundan, H.Ö, S.S. ve D.K. ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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