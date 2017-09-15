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Bursa'da 'Narko-Sokak' uygulaması: 7 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin suçüstü yakalanması için dün yaptığı 'Narko-Sokak' uygulamasında 1547 kişi ve 562 araç sorgulandı

15 Eylül 2017 14:48

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin suçüstü yakalanması için dün yaptığı \'Narko-Sokak\' uygulamasında 1547 kişi ve 562 araç sorgulandı. Polis, uyuşturucu madde satan ve kullanan 7 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğ\'ne atanan Osman Ak\'ın göreve gelmesinin ardından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce,  Bursa genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin suçüstü yakalanmasına yönelik dün akşam merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde \'Narko-Sokak\' uygulaması yapıtı.
Uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu belirtilen 7 mahalledeki uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Yıldırım ve Osmangazi Ilçe Emniyet Müdürlüklerinden 300 polis katıldı.
Gece boyunca devam eden arama ve sorgulamalar sonucu polis bin 547 kişi ile 562 aracı sorguladı. Uyuşturucu satan ve kullanan 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, esrar, bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bu tür denetimlerin bundan sonra artırılacağını belirtti.

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