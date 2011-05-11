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Spor

Bursa'da maç öncesi çıkan olaylara 5 tutuklama

Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde çıkan olayların ardından adliyeye sevkedilen 7 kişiden 5'i tutuklandı.

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde çıkan olayların ardından adliyeye sevkedilen 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Bursasporlular takımlarına büyük zarar verdi - GALERİ

5 tutuklama

Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi meydana gelen olaylarla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen cumartesi günü saat 20.00'de oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde, Beşiktaşlı taraftarların stada gelmesini istemeyen taraftarların çıkardığı olaylara ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 7'si, Bursa Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Bursaspor-Beşiktaş maçı çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun tarafından ''iptal'' edilmişti.


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