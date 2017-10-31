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Bursa'da lüks villada 'swinger partisi' düzenleyen çifte gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da lüks bir villada 'swinger partisi' yaptıkları iddia edilen T

31 Ekim 2017 20:09

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da lüks bir villada \'swinger partisi\' yaptıkları iddia edilen T.C. ile eşi Z.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bir başka opersayonda ise Kırgızistan uyruklu kadınları internet üzerinden pazarladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi\'nde lüks bir villada para karşılığı \'swinger (eş değiştirme) partisi\' düzenlendiğini tespit etti. Polis ekipleri, müşteri gibi davranarak, T.C. ve eşi Z.C ile iletişime geçti, 1500 lira karşılığında anlaşıp, randevu aldı. Müşteri gibi villaya giden ekipler, T.C., ve Z.C.\'yi gözaltına aldı.
KIRGIZİSTAN\'DAN KAÇAK YOLLA GETİRİP PAZARLAMIŞLAR
Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin bir başka opersayonunda ise 7 kişi gözaltına alındı. Ekipler Ş.A. ile M.A.\'nın Kırgızistan\'dan yaşları 19-25 arasında değişen kadınları yasa dışı yollarla kente getirdiğini ve internet üzerinden pazarladığını tespit etti. Bir otele operasyon düzenleyen ekipler, Ş.A. ve M.A. ile 5 Kırgız kadını gözaltına aldı.
Her iki operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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