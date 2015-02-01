Bursa'da lodos can aldı: Bir kişi öldü

Bursa'da iki günden bu yana etkili olan lodos, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Timsah Arena Stadı’ı inşaatındaki vinci devirdi. Bursa-İzmir Yolu üzerine büyük bir gürültüyle devrilen vinç, hareket halindeki taksinin üzerine düştü. Olayda taksi şoförü, 28 yaşındaki öldü, araçta yolcu olarak bulunan Kübra A. ise ağır yaralandı.

Bursa’da saateki hızı 70 kilometreyi bulan lodos, bugün saat 06.00 sıralarında Timsah Arena inşaatındaki vinci devirdi.

Dev vinç, Nilüfer Deresi üzerindeki köprüden o sırada geçen Fatih Demirkıran yönetimindeki taksiyi ezdi. Kazada, ağır yaralanan taksi şoförü Demirkıran, çevredekilerin yardımıyla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Takside yolcu olarak bulunan Kübra A. ise tedavi altına alındı. Olay nedeniyle İzmir ve Ankara yönü trafiğe kapandı. Yolu kapatan vincin kaldırılması için çalışmalara başlandı. Vincin devrildiği yönte bulunan Bursaray hafif raylı sistem hattında da seferler yapılamıyor.

Lodos kamyonu devirdi

Marmara Bölgesinde hayatı felç eden lodos Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekicili kamyonu devirdi. Kurtarıcı vasıtasıyla kaldırılmaya çalışılan kamyonun çekici kısmı, lodosun etkisi ile savrularak tarlaya uçtu. İnegöl’deki fabrikadan yüklediği süngerleri İstanbul’daki depoya teslim ettikten sonra İnegöl’e geri dönen sürücü Mustafa Şahin yönetimindeki çekici, römorklu kamyon, Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel’e bağlı Babasultan mahallesi mevkiinde şiddetli lodosun etkisiyle savrularak yola devrildi.

Bursa’dan İnegöl istikametine gidiş yoluna devrilerek yolu trafiğe kapatan römorklu kamyonun sürücüsü Mustafa Şahin kazayı yara almadan atlatırken, Bölge Trafik ekipleri güvenlik önlemi alarak başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için yolu önce trafiğe kapattı.

Savruldu tarlaya uçtu

Yolda yan yatmış vaziyette bulunan römorklu kamyon, gelen kurtarıcı vasıtasıyla kaldırılmaya çalışıldı ancak şiddetli lodos buna da müsaade etmedi. Halatlar ile bağlanarak yoldan kaldırılmaya çalışılan römork, yerden ilişiğini kestikten sonra savrularak tarlaya uçtu. Kurtarıcı ekiplerinin çalışmalarına rağmen kamyonu uzun süre yoldan kaldırmak mümkün olmadı. Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruk oluşunca, kamyon biraz kenara alınarak yol tek şeritli olarak trafiğe açıldı.

Ekiplerin zor anları

Kaza yerinde bulunan Bölge Trafik ekipleri, kurtarıcılar ve diğer görevliler, şiddetli lodos nedeniyle ayakta durmakta bile güçlük çekti.

Prefabrik ev uçtu!

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle tabela ve çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi. Çevre yolundaki bir inşaatta bulunan prefabrik ev yola savruldu.

Kentte önceki akşam başlayan ve giderek kuvvetlenen lodos dün gece de etkisini sürdürdü. Lodos nedeniyle bazı tabela ve çatılar uçtu, vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Zaman zaman yollara devrilen ağaç ve taşlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Kavşağı'nda bir evin çatısı lodostan dolayı yıkıldı. Çevre yolunda da lodosun etkisiyle bir inşaattaki prefabrik ev yola savruldu. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Öte yandan lodosun etkisiyle kopan reklam panoları ve elektrik direkleri, park halindeki araçların üzerine düştü. Şiddetli lodos birçok ağacın da devrilmesine neden oldu. İhbarlara yetişmekte zorlanan polis, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri, yoğun mesai harcadı.