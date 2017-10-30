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Spor

Bursa'da Le Guen mucizesi

İç sahada tek mağlubiyet Stancu ve Batalla yeniden doğdu Transferlerde tam isabet BURSA, (DHA) Geçen sezon son maçta küme düşmekten kurtulan Bursaspor, yeni hocası Paul Le Guen ile bu sezon fırtına gibi esiyor

30 Ekim 2017 13:17

İç sahada tek mağlubiyet

Stancu ve Batalla yeniden doğdu

Transferlerde tam isabet

BURSA, (DHA)

Geçen sezon son maçta küme düşmekten kurtulan Bursaspor, yeni hocası Paul Le Guen ile bu sezon fırtına gibi esiyor. 
En son Süper Lig\'de Antalyaspor karşısında maçı domine eden ve karşılaşmadan 4-0\'lık galibiyetle ayrılan yeşil-beyazlılar, ligdeki puanı 16\'ya yükseltti ve üst sıralara tırmandı.
Çalkantılı geçen sezonun ardından takımın başına ünlü Fransız teknik adam Paul Le Guen\'i getiren Bursaspor, yaptığı transferlerle yeniden yapılanmaya gitti. A takıma yapılan 8 yeni oyuncu transferi sonrası lige başlayan Bursaspor, özellikle iç sahadaki baskın oyunu ile dikkatleri üzerine çekti. 
İÇ SAHADA TEK MAĞLUBİYET
Bursaspor, taraftarlarının da büyük desteği ile iç sahada adeta şov yapıyor. Kendi evinde beş karşılaşmaya çıkan yeşil-beyazlılar, sadece lider Galatasaray\'a mağlup oldu. 
Bursaspor\'un iç sahadaki performansı şöyle:
Bursaspor - Alanyaspor: 3-2
Bursaspor - Akhisar: 3-0
Bursaspor - Galatasaray: 1-2
Bursaspor - Osmanlıspor: 3-1
Bursaspor - Antalyaspor: 4-0
STANCU VE BATALLA YENİDEN DOĞDU
Geçtiğimiz sezonun eleştirilen isimlerinden olan Stancu ve Batalla, Le Guen ile adeta yeniden doğdu. Bursaspor\'un bu sezon oynadığı bütün maçlarda ilk 11\'de başlayan Stancu, hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve takıma 3 gol, iki asistlik katkı yaptı.
Taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Batalla da sezonun Yeşil-beyazlılar adına en formda isimlerinden biri. Arjantinli yıldız son oynanan Antalyaspor karşılaşmasını da boş geçmedi ve bu sezon ki gol sayısını 4\'e yükseltti. Batalla ayrıca üç de asist yaptı. 
TRANSFERLERDE TAM İSABET
2016-2017 sezonunda mucize şekilde ligde kalan Bursaspor, bu sene yaptığı yeni transferlerle adeta turnayı gözünden vurdu. Yeşil-beyazlılarda,  Dzon Delarge, Titi, Troost-Ekong, Badu ve Mikel Agu gibi isimlerin performansı büyük beğeni topladı. 
Yeşil-beyazlıların yeni transferlerinin istatistikleri şöyle:
Oyuncu - Aldığı Süre (Dakika) - Gol - Asist
Dzon Delarge - 524 - 4 - 0
Jires Kembo-Ekoko - 365 - 2 - 1 
Mikel Agu - 804 - 1 - 2
Emmanuel Badu - 630 - 1 - 1 
William Troost-Ekong - 870 - 2 - 0
Titi - 990 - 1 - 0
Yusuf Erdoğan - 265 - 0 - 0

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