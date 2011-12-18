-Bursa'da kuvvetli lodos BURSA (A.A) - 18.12.2011 - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı. İl genelinde etkili olan, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve iş yerinin çatısı uçarken, onlarca araç zarar gördü. Lodos, Kemerçeşme Mahallesi Toprak Sokak'taki bir evin duvarının yıkılmasına da neden oldu. Duvardan kopan parçalar, Davut Erber'e ait müstakil evin üzerine düştü. Duvarın çöktüğü sırada yatak odasında olan Erber, güçlükle dışarı çıkmayı başardı. Büyük bir gürültüyle uyandığını dile getiren Erber, ''Deprem olduğunu zannettim. Hemen kendimi dışarı attım. Evim kullanılamaz hale geldi. Başka kalacak yerim yok. Bu yüzden burada yaşamaya devam edeceğim'' dedi.