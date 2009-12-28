Bursa’da korkutan yangın: 5 bina yandı

T24-BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde ahşap bir evin çatısında çıkan yangın, bitişikteki 4 eve de sıçradı.



DHA'nın haberine göre 5 ahşep ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin, içinde 100 tona yakın boya ve tinerin bulunduğu depoya sıçramaması için itfaiye ekipleni büyük çaba sarf etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, söndürme çalışmalarına katılan 6 kişi dumandan etkilendi.

Osmangazi İlçesi Kayhan Mahallesi Bedrettin Sokak’ta Ali Ergin’e ait 2 katlı ahşap binada, kömür sobasının bacasından sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Saatteki hızı 62 kilometreyi bulan şiddetli lodos yüzünden alevler kısa sürede Abdülkerim Çetin’e ait ahşap bina ile ve yanındaki 3 evi daha sardı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait 15 arazöz ve ekiplerin katıldığı söndürme çalışmalarında, alevlerin yakında bulunan Mustafa Kömürcü’ye ait içinde 100 tona yakın boya ve tiner bulunan depoya sıçramaması için büyük çaba sarf edildi.

Polis ekipleri tarafından da Kayhan çarşısındaki araçlar itfaiye ekiplerinin geçişini kolaylaştırmak amacıyla kaldırıldı. Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı araçlar da itfaiye ekiplerine su takviyesi yaptı.

İtfaiye ekiplerinin 2 saate yakın çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından 5 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. 2 araç da zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 6 kişi dumandan etkilendi. Zehirlenenlere olay yerinde bulunan 112 ambulansında müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı.