Bursa'da işsizlik faturası kabarıyor

Eylül ve ekim aylarında 10 bine yakın kişinin işsiz kaldığı Bursa'da Kasım faturası da ağır olacak. İşsizler ordusuna 4 bin kişi daha katılacak.



Türk-İş 8'inci Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca, Bursa’da 10 ayda 38 bin 20 kişinin işten çıkarıldığını belirterek, “Global kriz artık ülkenin bağrını deliyor” dedi. Son ekonomik kriz nedeniyle ocak- ekim döneminde Türkiye genelinde 200 bin kişinin işsizler ordusuna katıldığını kaydeden Mehmet Kanca, krizin sorumlusu olmamasına rağmen, bedel ödeyenin hep işçi kesimi olduğunu söyledi.



Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (İLO) açıklamasına göre, dünyada 190 milyon civarında olan işsizliğin 2009 yılında 30 milyon artarak yaklaşık 220 milyona ulaşacağına dikkat çeken Türk-İş 8'inci Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca, ihracata dayalı olarak büyüyen otomotiv, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin krizden etkilendiğini vurguladı. Kanca şöyle konuştu:



“Bu yıl 10 ayda 38 bin 20 arkadaşımızın işsiz kaldığını görmekteyiz. Aylar itibariyle değerlendirme, yaptığımızda krizin Bursa’da ne ölçüde etkili olduğu net olarak görülecektir. Bursa’da ekonomi 2 ana sanayi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlardan birincisi otomotiv ana ve yan sanayi, bir diğeri tekstil. Tekstildeki olumsuzlukları bizler yıllarca evvel söyledik, ancak bizi duymak istemeyen kulaklar duymadı. Eğer yıllarca evvel Çin’den ithal edilen ucuz iplikler Türkiye sınırlarından içeri girmemiş olsaydı, belki bugün Bursa’da, Gaziantep’te veya Kayseri’de tekstille ilgili bu boyutlarda bir sıkıntı yaşanmazdı, ya da asgaride kalırdı. Otomobille ilgili de vergi oranlarının düşürülmesi, üretimin desteklenmesi kaçınılmaz bir gerçekliktir.”



"Ay sonu 3 bin 992 kişinin çıkışı var"



Kentte bu yılın eylül ayında 3 bin 376 kişinin işsiz kaldığını belirten Kanca, işsiz sayısının Ekim ayında ise bir önceki aya göre yüzde 65 oranında artarak 5 bin 683’e ulaştığını, bunun ciddi bir sıçrama olduğunu söyledi. Kanca, Kasım ayında ise kesin olmamakla birlikte kendisine ulaşan bilgilerin hiç de iç açıcı olmadığını ifade ederek, “Bunu söylerken ‘İnşallah olmaz’ diyorum. Şu anda benim almış olduğum bilgilere göre 3 bin 992 arkadaşımızın bu ay çıkışı var. Bu sadece 3- 5 iş yerinde. Bana gelen bilgilerden emin olmama rağmen yanılmayı çok istiyorum. İnşallah yanılırım” dedi. Bu rakamın daha da artabileceğine dikkat çeken Mehmet Kanca şöyle devam etti:



“Neden artabilir? Çünkü, eğer bir ana sanayi fabrikasından bir işçi çıkıyor ise, yan sanayiden 14 işçi çıkar. Bu nasıl olur? Bunu otomobil fabrikası olarak değerlendirirsek, bir otomobilin bütün aksamlarını düşünürseniz koltuk bir yerde yapılır, aküsü, kauçuğu başka bir yerden gelir. Ayrıca bu ana sanayide çalışan arkadaşımızı işyerine götüren toplu taşımacılık var. Yan sanayinin beraberindeki hizmet sektöründeki zayiata bakın. Otobüs şoförü işsiz kalacak, otobüse mazot koyan akaryakıt istasyonundaki pompacı işsiz kalacak, personel azaldıysa o fabrikaları bekleyen güvenlik elemanlarında azalma olacak, mutfak ve temizlik firmalarının elemanlarında azalma olacak. Sonuçta, ana sanayinin ardından yan sanayi ile birlikte hizmet sektörlerinde çalışanlardan da zayiat vereceğiz. Benim korkum, kasım sonu itibariyle 2007’yi egale edebiliriz. Daha Aralık ayı var”



İşverenlerin işçiden tasarruf anlayışının yanlış olduğuna, yarın kriz sona erdiğinde kalifiye eleman ihtiyacının işverene daha pahalıya mal olacağına dikkat çeken Kanca, ekonomi yönetiminin de üretim yatırım ve ihracata yönelik destek ve vergi avantajı sağlaması gerektiğini söyledi.

