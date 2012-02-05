-Bursa'da ilk yarıda gol yok BURSA (A.A) - 05.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor-Orduspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ilk ciddi atağını 17. dakikada Bursaspor geliştirdi. Batalla'nın ara pasıyla ceza alanı önünde buluşan Pinto'nun yerden vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı. 23. dakikada Sağ kanattan ceza sahasına giren Pinto, korner çizgisine kadar gittikten sonra topu ön direğe ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Batalla'nın vuruşunda top üstten auta çıktı. 30. dakikada Bursaspor atağında sağ kanattan hareketlenen Adem topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Pinto'nun kafa vuruşunda top kaleci Fevzi'de kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi. Bu arada maç öncesi yaklaşık bin kişilik taraftar topluluğu, tezahüratlar eşliğinde Setbaşı'ndan Atatürk Stadı'na kadar yürüdü. Geçen sezon saha dışı olayları nedeniyle oynanamayan Bursaspor-Beşiktaş maçı sonrası maçlara girememe cezası alan 97 taraftardan, aralarında tribün lideri Selim Kurtulan'ın da bulunduğu 51'i taraftar, cezalarının kalkması üzerine maçı tribünden izledi. Tribün lideri Selim, amigolar için konuşlandırılan kuleye arkadaşlarının sevgi gösterileri arasında çıkarak taraftarların tezahüratlarını yöneltti. Tribünler, hafta içindeki açıklamasıyla ''istifa sinyali'' veren Ertuğrul Sağlam'a da maç öncesi ilgi gösterdi. Kapalı kale arkasında çok sayıda, ''Hepimiz Ertuğrul Sağlamız'' yazılı dövizler açılırken, Maraton Tribünü'nde, büyük boyutta ''Ya Kıyametler Kopacak, Ya Dünya Batacak. Senden öyle ayrılacağız hocam'' yazılı pankart asıldı.