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Bursa'da iki katlı ev yandı; şüpheli olarak oğul gözaltında

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

05 Mart 2018 12:47

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde büyük hasar meydana gelirken, ailesiyle tartıştıktan sonra evi yaktığı iddiasıyla Suat B. (32) gözaltına alındı.
Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi\'nde meydana geldi. İki katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sararken, yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirlendi.
Olay yerine gelen ev sahibi Muazzez B.\'ninn ablası Emine D., gazetecilere, kardeşinin oğlu Suat B. ile akşam üzeri tartıştığını, Suat\'ın alkol kullandığını söyledi. Suat B.\'nin annesi ve babasından para istediğini belirten Emine D., \'\'Akşam tartışmışlar, annesi ve babası da korkudan evden çıkıp kardeşime gitmişler\" diye konuştu. Polis, Muazzez B.\'nin oğlu Suat B.\'yi yangınla ilgili olarak gözaltına aldı.

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