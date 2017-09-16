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Bursa'da gazinocular kralı Fahri Balcı öldü (2)

ORGANLARIYLA 5 KİŞİYE UMUT OLDU Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli koordinatörleri, beyin ölümü gerçekleşen Fahri Balcı’nın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüştü

16 Eylül 2017 01:50

ORGANLARIYLA 5 KİŞİYE UMUT OLDU
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli koordinatörleri, beyin ölümü gerçekleşen Fahri Balcı’nın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüştü. Ailenin de olumlu yanıt vermesi üzerine, Balcı\'nın karaciğer, 2 böbrek ve 2 korneası, uzman ekip tarafından operasyonla alındı. Karaciğer ve böbreklerden biri Bursa’da özel bir hastanede nakil bekleyen hastalara takılmak üzere gönderildi. Korneaların Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki hastalara nakledileceği, diğer böbrek için de uygun kişinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi. 
Aileye başsağlığı dileyen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Op.Dr. Nurhan Çelik, organ bağışında bulunarak 5 hastaya yeniden yaşama şansı verme ve kurtardıkları hayatlar adına teşekkür etti.

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