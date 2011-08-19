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Spor

Bursa'da Ganyan'dan 79.308,35 lira ikramiye İSTANBUL (A.A)

19 Ağustos 2011 22:58

-Bursa'da Ganyan'dan 79.308,35 lira ikramiye İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Bursa'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 79.308,35 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 7, 6, 2, 6, 5, 11/15 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 6, 2, 6, 5, 11/15 şeklinde oluşan beşli ganyan 15.760,09 lira, 2, 6, 5, 11/15  biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 2.166,22 lira, 2, 4, 6 şeklindeki 1. üçlü ganyan 11,33 lira ve 6, 5, 11/15 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 241,83 lira ikramiye kazandırdı.

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