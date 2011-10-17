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Spor

Bursa'da ganyan bin 495 TL verdi İSTANBUL (A.A)

17 Ekim 2011 23:44

-Bursa'da ganyan bin 495 TL verdi İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - Bursa'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 1.495,98 lira ikramiye verdi.  Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 2, 3-7, 6, 1-4, 7, 7 şeklinde sonuçlandı.  3-7, 6, 1-4, 7, 7 biçiminde neticelenen beşli ganyan 349,28 lira, 6, 1-4, 7, 7 şeklinde tamamlanan dörtlü ganyan 37,28 lira ikramiye kazandırırken, 5, 5, 5, şeklindeki 1. üçlü ganyan 25,71 lira, 1-4, 7, 7, biçimindeki 2. üçlü ganyan da 5,15 lira ikramiye verdi.

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