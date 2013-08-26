Bursa'da Galatasaray'a yine galibiyet yok 1-1

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, 5 sezondur kazanamadığı Bursaspor deplasamanında sahadan yine 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bursa Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Galatasaray 44. dakikasında Hamit'in mükemmel pasında Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçerken, Bursaspor 16 yaşındaki golcüsü Enes Ünal'ın golüyle maçın sonucunu tayin etti.

Kadrolar:

Bursaspor: Frey, Şener, İbrahim Öztürk, Civelli, Taiwo, Şamil Çinaz(Dk.70 Ferhat Kiraz), Murat Yıldırım, Tuncay Şanlı(Dk. 70 Enes Ünal), Belluschi, Batalla, Pinto

Galatasaray: Muslera, Eboue, Chedjou, Gökhan, Hakan, Hamit, Melo, Selçuk(Dk. 80 Umut Bulut), Sneijder, Drogba(Dk. 66 Emre Çolak), Burak

Maçın ayrıntıları

Dk. 74: Bursaspor'un genç golcüsü Enes Ünal oyuna girdikten 5 dakikada sonra topu filelere gönderiyor... 1-1

Dk. 63: Belluchi'nin ceza sahası dışından muhteşem şutu üst direkte patlıyor...

Maçın ilk yarısı 1-0 G.Saray'ın üstünlüğü ile sona erdi...

Dk. 44: Hamit'in pasında Burak Yılmaz takımını 1-0 öne geçirdi...

Mücadeleye Galatasaray başlıyor...

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, evinde Gaziantepspor'u 2-1 yenerken, Alman teknik adam Christoph Daum'un çalıştırdığı Bursaspor ise deplasmanda Eskişehirspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

Galibiyet hasretine son vermek amacında

Süper Lig'in son 2 yılını şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Bursa'da 5 sezonluk galibiyet özlemine son vermek amacında. Bursa'da 2007-2008 sezonundaki maçı 1-0 kazanan Galatasaray, daha sonraki karşılaşmalarda 2008-2009 sezonunda 2-1, 2009-2010 sezonunda 1-0, 2010-2011 sezonunda 2-0, 2011-2012 sezonunda 1-0 mağlup oldu. Geçen sezonki müsabaka ise 1-1 bitti.

Maça yoğun ilgi

Maça yoğun ilgi gösteren Bursasporlu taraftarlar, müsabakadan bir saat önce tribünlerin tamamını doldurarak takımlarına destek verdi. Deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı. Hem Bursasporlu hem de Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolcularını tek tek tribünlerin önüne çağırarak onlara moral verdi.

Mücadeleyi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde bir spor savcısı da izledi. Savcı, kendisine ayrılan bölümde maçı takip etti. Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince karşılaşma öncesi stat içi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Maç dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra 600 özel güvenlik görevlisi mesai yaptı.

Stada ilk olarak Galatasaray kafilesi geldi. Sarı-kırmızılılar, maçın başlamasına 1,5 saat önce stada ulaştı. Ev sahibi kafileyi taşıyan otobüs ise bundan yaklaşık 15 dakika sonra stada giriş yaptı.

Terim'in tribündeki son maçı

Geçen sezon verilen hak mahrumiyeti cezası Bursaspor karşılaşması ile sona eren A Milli Takım ve Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, kapalı tribünün üzerinde bulunan bir kabinden maçı takip etti. Bursaspor'da, Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen Teknik Direktör Christoph Daum, yeşil-beyazlı takımın başında ilk kez Bursa Atatürk Stadı'nda maça çıktı. Alman teknik adam, Eskişehirspor maçında ilk 11'de yer verdiği Sestak ve Musa Çağıran'ın yerlerine Murat Yıldırım ile Belluschi'yi aldı. Galatasaray'da ise geçen hafta Gaziantepspor maçında ilk 11'de forma giyen oyunculardan sadece Semih Kaya bu maçta görev yapamadı. Hafta içi antrenmanda sakatlanan savunma oyuncusunun yerine Gökhan Zan, Bursaspor karşısında ilk 11'de forma buldu.

Her iki takım oyuncuları karşılaşma öncesi seremoniye, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençliğe Yatırım Yapıyoruz" yazılı pankartlarıyla çıktı.