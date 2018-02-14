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Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 25 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı

14 Şubat 2018 15:54

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kişilerin örgütün gaybubet evleri olarak adlandırdığı evlerde kaldığını tespit etti. Yapılan çalışmayla belirlenen evlere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 25 kişiyi gözaltına aldı. 
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

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