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Bursa'da FETÖ operasyonu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, İnegöl Devlet Hastanesi eski Başhekimi ve Çocuk Hastalıkları uzmanı Dr

01 Mart 2018 22:13

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, İnegöl Devlet Hastanesi eski Başhekimi ve Çocuk Hastalıkları uzmanı Dr. K.A. ile birlikte 10 kişi Bursa’nın İnegöl ve Mudanya ilçesinde gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 10 şüpheliyi il merkezi ile Mudanya ve İnegöl ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında, İnegöl Devlet Hastanesi eski Başhekimi ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. K.A. da gözaltına alındı.  Şüphelilerin \'ByLock\' kullandığı, 17- 25 Aralık 2013 sonrasında örgüte finans desteği sağladığı, Bank Asya’ya para yatırdıkları ve kapatılan derneklerde kayıtlarının bulunduğu bildirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
BİRİ MÜHENDİS DİĞERİ ÖĞRETMEN
Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan Tekstil Mühendisi M. M. de İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından önceki gün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda evinde yakalandı. Aynı suçtan Ankara 2\'nci Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı çıkartılan Edebiyat Öğretmeni \'ByLock\' kullanıcısı S.S.Ö. ise önceki akşam İnegöl girişindeki polis uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı. M. M.\'nin emniyetteki işlemleri sürerken, İnegöl Adliyesine sevk edilen S.S.Ö. ise  tutuklandı.

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