Bursa'da FETÖ davasında bir tahliye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturmada, 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali Yasal\'ın tahliyesine karar verdi.

Bursa\'da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İl Jandarma Komutanlığı\'nda başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında İl Jandarma eski komutanı Albay Yurdakul Akkuş\'un da bulunduğu 13\'ü tutuklu, 16 sanığın yargılanmasına Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün de devam edildi. Haklarında, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\', \'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlarından dava açılan sanıklardan, sadece tutuksuz yargılanan Hacı Hüseyin Çelenk ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Kaldıkları cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapan tutuklu sanıklar, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip mağdur olduklarını söyleyerek tahliyelerini istedi.

Duruşmaya kısa süre ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali Yasal\'ın tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.



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