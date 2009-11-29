Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı

T24 -

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Atıl Arda Y'nin kullandığı 34 DH 7606 plakalı otomobil, Bursa-İzmir kara yolu Küçük Sanayi Metro İstasyonu yakınında aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.Kaldırıma vurduktan sonra takla atan otomobil, önce otobüs durağında bekleyenlere sonra yaklaşık 10 metre ilerideki reklam panolarına çarparak durdu.Kazada, durakta otobüs bekleyen Semra Çetin ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişi ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Yaralanan sürücü Atıl Arda Y. ile otomobilde bulunan Bahadır G, Hacer Gizem K. ve Ali G'nin tedavileri ise ayakta yapıldı.Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.