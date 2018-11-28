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BURSA'DA ETKİLİ OLAN LODOS VATANDAŞA ZOR ANLAR YAŞATTI

BURSA’da, saatteki hızı 14 kilometreye kadar çıkan lodos ile hafif yağışlı hava etkili oluyor

28 Kasım 2018 17:08

BURSA’da, saatteki hızı 14 kilometreye kadar çıkan lodos ile hafif yağışlı hava etkili oluyor. Lodos nedeniyle şemsiyeleri ters dönenler ilginç görüntüler oluştururken, vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte zorlandı.Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Bursa merkezde hava sıcaklığı 15 derece. Hafif şiddette yağışla birlikte zaman zaman hızı saatte 14 kilometreye ulaşan lodos yaşamı etkiliyor. Cadde ve sokaklarda lodos nedeniyle yürümek zorlaşırken, şemsiyeleri rüzgarda ters dönenler ilginç görüntüler oluşturdu. Lodos ve yağışın hafta sonuna kadar süreceği, sıcaklığın da 8 dereceye düşmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:
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-Vatandaşların caddede yürümeleri
-Şemsiyelerin ters dönmesi
-Haşim seçkin ile röpörtaj

Süre:3 dk 16 sn
Boyut: 366 mb

Haber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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