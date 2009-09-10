Bursa'da elektrik kesintisi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, enerji nakil hatlarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12-13 Eylül tarihlerinde bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyecek.



Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Bursa İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Eylülde Barış Mahallesi Muhtarlığı civarı Hazar, Hanımeli, Halide Edip, Kale, Konak, Pamuk, Körfez, Aslanbey ve civarındaki sokaklarda 09.00-10.00, Ataevler Mahallesi ile Barış, Cumhuriyet ve Fethiye mahallelerinin Ataevler Mahallesi'ne yakın olan kısımlarında 11.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Konak Mahallesi Burçak, Akasya, Nergis, Zuhal, Başaran ve civarındaki sokaklar ile İzmir yolu üzerindeki özel trafolu müşterilere 13 Eylülde 09.00-15.00, Yaylacık ve Tahtalı köyleri ile bu güzergah üzerindeki hatlardan enerji alan özel trafolu müşterilere ise 09.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Aynı tarihte Alaattinbey ve Ertuğrul mahalleleri ile Ertuğrulkent II. kısım toplu konut alanının bir bölümü (Bakışkent, Sehakent ve Koç İlköğretim Okulu civarı) ile İzmir yolundaki özel trafolu müşteriler 10.00-11.00, Kayapa ve Hasanağa beldeleri ile Kayapa-Çalı ve Kayapa-Hasanağa yolu üzerindeki hatlardan enerji alan özel trafolu müşteriler ise 13.00-16.00 saatlerinde elektrik alamayacak.



