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Bursa'da DHKP-C operasyonu

Bursa'da DHPK-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

04 Temmuz 2013 12:38

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlar ile, bir süredir izlemekte oldukları, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DKPH-C) üyesi olduklarından şüphelendikleri 16 kişiyi gözaltına aldı.

Merkez, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ile İnegöl ilçelerinde evlere yapılan baskınlarda 6'sı kadın 16 kişi gözaltına alındı. Yasadışı örgüt üyesi olmakla suçlanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgüte ait kitap, dergi ve CD'lerin bulunduğu iddia edildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin sorgulanması için savcılıktan ek süre alınabileceği ifade edildi.

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