Bursa'da derede toplu balık ölümlerine inceleme

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Deresi\'nde meydana gelen toplu balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için dereden su ve ölü balık numuneleri alınarak laboratuvara gönderildi.

Bursa\'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Deresi\'nde toplu balık ölümleri meydana geldi. Balık ölümlerinin dereye yakın bölgedeki fabrikanın atıkları veya dereye bırakılan kimyasal atıklardan kaynaklandığını iddia eden mahalle halkı eylem yaptı. Hasanpaşa Mahallesi sakinleri, derenin kirlenmesi ve balık ölümleri sebebiyle büyük endişe yaşadıklarını belirterek, mahallede ilk defa böyle bir durum yaşandığını ifade etti.

Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya ise, “Benzer bir durum daha önce Kulaca Deresi\'nde yaşanmıştı. Olayın sebebini tam olarak bilemiyoruz ama muhtemelen dereye boşaltılan zehirli bir atıktan kaynaklanıyor. Derenin üst tarafında da fabrikalar bulunuyor. Yetkililerin gerekli araştırmayı yaparak, sorumlularını bulmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de bugün Hasanpaşa Deresi\'nin farklı noktalarından su ve ölü balık numuneleri alarak laboratuvara götürdü. Yapılacak analizlerle toplu balık ölümlerinin nedeni belirlenecek.

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