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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenledikleri operasyonlarda, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 Fransız kadının da aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına

02 Ocak 2019 20:42

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'e yönelik düzenledikleri operasyonlarda, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 Fransız kadının da aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bursa ve ilçelerinde çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 3\'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki 2 kadının, Fransız Interpolü tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlardan birinin DEAŞ örgütünün önemli isimlerinden birinin korumalığını yaptığı bildirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1\'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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