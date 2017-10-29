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Bursa’da DEAŞ operasyonu 39 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8’i yaşı küçük Suriye ve Azerbaycan uyruklu 39 kişi gözaltına alındı

29 Ekim 2017 13:36

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8’i yaşı küçük Suriye ve Azerbaycan uyruklu 39 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak operasyon düzenledi. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, İnegöl, Orhangazi ve Gürsu ilçelerinde 15 ayrı adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda 8’ i yaşı küçük 28 Suriye uyruklu, 2 Azerbaycan uyruklu şahıs ile birlikte toplam 39 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evlerde yaptıkları aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital ve örgütsel materyale el konuldu. Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorguları Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor

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