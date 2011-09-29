Bursa'da Bülent Arınç'a protesto: 16 öğrenci gözaltında

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Uludağ Üniversitesi'nin yeni akademik yıl açılış töreni Görükle Kampüsü'nde bulunan Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde başladı. Açılış törenine gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve diğer protokol salona girdikten sonra bina önünde toplanan ve öğrenci kolektifi üyesi oldukları bildirilen 13 öğrenci "AKP, üniversiteyi, ülkeyi, sokağı özgür bırak" pankartı açtılar. "Parasız eğitim istiyoruz" sloganları atan 13 öğrenci polis tarafından gözaltına alındı. Öğrencilerin protestosu törenin yapıldığı salona da sıçradı. Arınç konuşmasına başlarken slogan atmak isteyen üç kişi üniversitenin özel güvenlik görevlileri ve sivil polisler tarafından gözaltına alındı.Konuşmasına protesto gösterilerini değerlendirerek başlayan Arınç, protesto gösterilerinin her zaman merak uyandırdığını ve herkesi telaşlandırdığını söyledi. Arınç, "44 bin öğrencisi bulunan üniversitede 15-20 kişilik grup burada bulunuşumu protesto etmek istedi. Fiili müdahale ve saldırı olmadıkça bunları doğal buluyorum ve üzülmüyorum. Eleştiri yapılması doğal. Saldırılar olmadıkça aşağılayıcı tavırlar olmadıkça herkes hakkını arayabilir. Slogan atılması ve protesto keyfinizi kaçırmasın" diyerek konuşmasını sürdürdü.