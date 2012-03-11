Bursa'da Bizans dönemine ait çiniler bulundu

T24 - Bursa’nın İznik İlçesi’nde bulunan Antik Roma Tiyatrosu kazı alanının temizlenmesi sırasında zeminden 1.5 metre derinlikte Bizans dönemine ait çini kalıntıları bulundu. Moloz temizleme çalışmaları sırasında bulunan Bizans dönemine ait seramik şarap kupası müzeye teslim edildi.

Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bedri Yalman başkanlığında 1980’lerde başlanan İznik antik Roma tiyatrosu kazıları 4 yıl önce sona erdi. Yakın zamanda üzerine çıkmayan boyalarla yazılmış duvar yazıları, içki kutuları ile dolu olan Roma Tiyatro’su Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatıyla Müzeler Genel Müdürlüğü’nce koruma altına alınmak üzere geçen aydan bu yana çevre düzenlemesine başlandı. Tiyatro çevresi ve içerisinde zamanla oluşan toprak moloz yığınlarının kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte o döneme ait bulgular da ortaya çıktı. Zeminden 1.5 metre inilen tarihi tiyatro alanından Bizans ve Osmanlı dönemine ait çini seramik kalıntıları ortaya çıktı.

Moloz temizleme çalışmaları sırasında tiyatronun güney kısmında dün şarap kupası bulundu. 9- 15’inci yüzyıllara ait olduğu sanılan Bizans dönemi şarap kupasını görüntülemek için kaza alanına giden gazeteciler, dakikalar önce toprak altından çıkan nadide parçayla karşılaştr. Tek parça halinde bulunan şarap kupası, tek renkli astar kazıma (Sgrafitto) teknikleri ile yapılmış. Kırmızı hamurlu ve sarı sırlı seramikten oluşuyor. Yüz yıllarca toprak altında kalarak gün yüzüne çıkan kupa ve diğer kalıntılar İznik Müzesi’ne teslim edildi.

Antik Roma Tiyatrosu İznik’in güneybatısında, Saraybahçe veya Eski Saray olarak adlandırılan bölgede bulunuyor. İznik surlarının 90 metre kuzeyindeki bu tiyatro, Anadolu’da ayakta kalmış tiyatroların en önemlileri arasında yer alıyor. Roma İmparatoru Traianus (97-117) zamanında eyalet valisi Pilinius Csecillius Secunds (62-113) tarafından yaptırıldığı biliniyor.