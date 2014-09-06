Bursa'da bir kadın, kapısının önündeki ayakkabıda sperm buldu

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde, evli ve 2 çocuk annesi 31 yaşındaki T.H., sabah kalktığında evinin kapı önüne bıraktığı ayakkabının içinde sperm gördü.

Buna şaşıran T.H., eşi N.H.'ye haber verdi. Yapılanın kendilerine hakaret olduğu inanan aile, bunu yapanın bulunması için 155 Polis İmdat'ı arayarak haber verdi.

Doğan Haber Ajansı’ndaki habere göre, gelen polis ekibi ayakkabıdaki spermden örnek alarak gitti. Şimdi polis faili bulmak için aldığı sperm numunesini DNA testiyle emniyette benzer olaylardan sabıkalılarla karşılaştırma yapıyor.