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Spor

Bursa'da beraberlik BURSA (A.A)

23 Ekim 2011 00:15

-Bursa'da beraberlik BURSA (A.A) - 22.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor-Trabzonspor maçı, ikinci yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. Bursaspor, aradığı golü 50. dakikada buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Ozan ipek, iki Trabzonsporlu defans oyuncusunu çalımladıktan sonra topu arka direğe ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Sestak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Tolga'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0. 55. dakikada Bursaspor atağında kazanılan serbest atışı kullanan Batalla, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Serdar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Tolga'da kaldı. 71. dakikada Trabzonspor skoru eşitledi. Serdar Aziz'ın kısa düşen geri pasına hareketlenen Burak, kaleci Carson'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Süleyman Abay, tereddütsüz önce penaltı noktasını, ardından da kaleci Carson'a sarı kartını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Burak, kaleciyle topu ayrı köşelere göndererek, skorda eşitliği sağladı: 1-1. 90+2. dakikada Bursaspor atağında sol kanatta kazanılan serbest atışı kullanan Batalla, topu ön direğe ortaladı. İbrahim'in ayağının üstüyle dokunduğu meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti. Karşılaşma, 1-1'lik skorla tamamlandı. Stat: Atatürk Hakemler: Süleyman Abay xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx Bursaspor: Carson xx, Serdar xx, İbrahim xx, Vederson xxx, Basser xx (Dk. 37 Svensson xx), N'Diaye xxx, Adem x, Ozan xxx, Turgay xx (Dk. 79 Tagoe x) Batalla x, Sestak xxx (Dk. 88 İsmail Haktan ?) Trabzonspor: Tolga xx, Giray xx, Glowacki xx, Serkan xx, Celutska x (Dk. 70 Ferhat x), Zokora xx, Colman xx, Halil x (Dk. 62 Mustafa x), Alanzinho x, Adrian xx (Dk. 62 Brozek x), Burak xx Goller: Dk. 50 Sestak (Bursaspor), Dk. 71 Burak (Penaltıdan)(Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 44 Serdar, Dk. 70 Carson, Dk. 77 İbrahim, Dk. 84 Svensson (Bursaspor), Dk. 55 Serkan, Dk. 74 Glowacki, Dk.90+1 Mustafa (Trabzonspor

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